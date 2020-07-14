Экспорт подсолнечного масла из Украины подскочил за полгода на 25%

В первом полугодии 2020 года экспорт подсолнечного масла из Украины составил $2,74 млрд, что на 24,2% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает ассоциация "Укролияпром" со ссылкой на данные Таможенной службы, передает БизнесЦензор.

По данным ассоциации, экспорт подсолнечного шрота за этот период увеличился на 11,6%.

В целом за указанный период Украина увеличила экспорт масел на 23,6% – до $2,9 млрд, поскольку на фоне роста поставок подсолнечного масла наблюдается сокращение экспорта соевого масла (-4,8%) и соевого шрота (-17,9%) из-за дефицита соевых бобов на внутреннем рынке

Экспорт всех основных видов масложировой продукции (масло, шрот, маргариновая продукция и жиры спецназначения и т.д.) по итогам первого полугодия составил $3,7 млрд, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Удельный вес экспорта масложировой продукции в объемах общего экспорта товаров из Украины в январе-июне 2020 года составил 16,1% против 15,9% за соответствующий период 2019 год; в объемах экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции – 36% против 34,3% в январе-июне 2019 года.