Венгрия изменила требования для въезда украинцев

Посольство Украины в Венгрии разъяснило новые правила пересечения границы, которые вступят в силу с 15 июля.

Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook, передает БизнесЦензор.

С 15 июля право въезда в Венгрию имеют граждане Украины:

являющихся членами семьи граждан Венгрии;

имеющие действительный вид на жительство в Венгрии и члены их семей;

которые имеют действительное разрешение на временное проживание в Венгрии, что дает право находиться на территории страны более 90 дней

прибывающих из стран со средним уровнем распространения коронавируса;

прибывающих из стран с низким уровнем распространения коронавируса (не отнесенные ни к желтой, ни к красной категории);

в рамках 30-километровой зоны на срок до 24 часов.

В других случаях, в том числе когда лицо прибывает из страны с высоким уровнем распространения коронавируса (красный список), въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции.

В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и тому подобное) нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку.

Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства, которое направляется на электронный адрес, указанный в процессе формирования запроса, необходимо продемонстрировать на границе (печатный вариант или на экране мобильного устройства).

Граждане Украины, которые указаны в пунктах 1-4 и прибывают из стран со средним и высоким уровнями распространения коронавируса, могут быть освобождены от карантина при наличии справки органа здравоохранения по результатам двух отрицательных тестов на COVID-19 с разницей выдачи минимум в 48 часов. Справка должна быть выдана в течение последних пяти дней и оформлена на английском или венгерском языках или переведена на указанные языки.

На сегодня граждане Украины, которые хотят транзитом пересечь территорию Венгрии, не требуют получения индивидуального разрешения для транзита, если гражданин Украины возвращается в Украину, а также в случае, если:

лицо дает согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию;

лицо отвечает всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт, виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение);

у лица имеется документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, документ на право собственности на недвижимость, результаты тестов на вирус), а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность въезда в других транзитных стран (Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия).

На украинско-венгерской границе для транзита можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса" и "Лужники".

Остановки в рамках использования гуманитарных коридоров должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количества, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС. Время транзита не может превышать 24 часа. Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется полицией.