Беларусь и РФ подписали соглашение о поставках нефти

Минск и Москва подписали соглашение об условиях поставки нефти в Беларусь, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Отдельное соглашение, регулирующее условия поставки энергоносителей, в частности нефти в Беларусь", - сказал Головченко.

Он отметил, что соглашение "в принципе соответствует интересам Беларуси". На уточняющий вопрос по условиям соглашения Головченко заявил, что "в принципе, это техническое соглашение, которое регулирует вопрос оплаты поставок энергоносителей".

Как сообщалось, правительства Беларуси и России в конце марта договорились о порядке формирования цены поставляемой в республику российской нефти. Компромисс был найден после трехмесячного моратория на поставки нефти из РФ в Беларусь, так как белорусская сторона отказалась уплачивать российским НК премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Свою позицию Минск объяснил резким падением мировых цен на нефть.

На этом фоне Беларусь начала альтернативный РФ импорт нефти, закупив через порты Литвы и Украины несколько танкеров у независимых трейдеров, а также в Норвегии, Азербайджане, Саудовской Аравии и США.

Договоренности на уровне руководителей правительств Беларуси и России предусматривают включение в цену поставок российской нефти премии поставщику в размере $4,7 за тонну. Впоследствии суммарный объем уплаченной премии будет компенсирован Минску перечислением средств из российского в белорусский бюджет.

В соответствии с балансом, поставки нефти из РФ в Беларусь в 2020 году согласованы в объеме 24 млн тонн, но фактический объем поставок будет значительно меньше в связи с отсутствием поставок в первом квартале и наличия альтернативного РФ импорта нефти.

В середине июня посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев оценил сумму межбюджетных трансфертов в рамках двусторонних расчетов за нефть на уровне десятков миллионов долларов. Точный объем трансферта в пользу Минска будет определен по итогам фактического объема поставок российской нефти в 2020 году.

"Окончательную сумму компенсации или, скажем, льготирования поставок нефти со стороны российских партнеров можно будет определить, когда по итогам года мы будем знать, сколько всего потребили два НПЗ (белорусских)... Мы доложим, как только будет закрыт баланс этого года, без утайки, на какие десятки и десятки миллионов долларов была оказана поддержка в энерго-нефтяной сфере Беларуси", - сказал Мезенцев журналистам.