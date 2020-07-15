Цены на нефть поднялись выше $43 за баррель

Котировки нефти продолжают расти в среду. Трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и публикации данных Минэнерго США о запасах нефти в стране.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,4%), до $43,08 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,18 (0,4%), до $42,9 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,18 (0,45%), до $40,47 за баррель. За предыдущую сессию контркт подорожал на $0,19 (0,5%), до $40,29 за баррель.

Во вторник ОПЕК в ежемесячном отчете сообщила, что прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 000 баррелей в сутки - до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом. По оценкам картеля, спрос на нефть в 2021 году вырастет до 97,7 млн б/с.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

"Несмотря на преобладание ожиданий, что картель со следующего месяца смягчит ограничения на добычу, цены сохраняют устойчивость на новостях о том, что блок хочет добиться дополнительного сокращения добычи на 842 тыс. б/с в августе и сентябре со стороны отстающих членов - Ирака, Нигерии и Казахстана", - отмечают аналитики OCBC, которых цитирует S&P Global Platts.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 июля, сократились на 8,3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 548 000 баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,1 млн баррелей.