Потребители газа в Харьковской области переходят на онлайн-сервисы

Все больше потребителей природного газа Харьковской области активно пользуются онлайн-сервисами. Сегодня более 55% клиентов компании использует их для оперативного взаимодействия с "Харьковгазом", а также осуществления платежей за предоставленные услуги.

Особенно актуальными онлайн-сервисы стали во время карантина. Клиенты "Харьковгаза" вовремя получали квитанции, платили за доставку газа онлайн, контролировали зачисления средств, получали консультации специалистов.

В июне газовая компания запустила еще одну, пятую интернет - коммуникацию - чат бот 7104ua в мессенджере Telegram, который вообще не требует регистрации. Достаточно в поле поисковой системы ввести 7104ua и перейти в чат. Клиенты компании уже оценили новый интернет сервис. За несколько недель к нему уже подключилось полторы тысячи жителей области.

С началом пандемии для удобства потребителей специалисты "Харьковгаза" упростили регистрацию личных кабинетов на сайте 104ua - теперь экспресс-регистрацию вместо клиента проводят сотрудники компании, а логин и пароль открытого кабинета сообщают в отправленном СМС-сообщении.

"АО "Харьковгаз" системно работает над расширением спектра услуг для своих клиентов. Многообразие сервисов, которые предлагает компания, обеспечивает потребителям не только безопасность использования, но и право выбора - пользоваться теми ресурсами, которым они больше доверяют или считают более удобными", - отметила и.о. начальника управления клиентского сервиса Юлия Дащенко.

Всего за время карантина к онлайн сервисам - личный кабинет на сайте 104.ua, чат боты Telegram 7104ua и Viber 7104ua, мобильные приложения 104Mobile, 104Mobile Light - подключилось более 7000 потребителей газа Харьковской области.