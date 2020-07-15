Суд признал банкротом компанию Климова, которая должна НБУ 3,5 миллиарда

14 июля Хозсуд Одесской области признал банкротом ООО "Укрбудспецтех" и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ООО "Укрбудспецтех" является бывший владелец обанкротившегося "Имэксбанка", экс-нардеп Леонид Климов.

16 июня Хозсуд Одесской области в пределах указанного дела удовлетворил заявление ООО "Укрбудспецтех" и запретил проведение любых регистрационных действий в госреестре прав на недвижимое имущество по ряду объектов недвижимого имущества компании общей площадью 24 тыс кв м.

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ООО "Укрбудспецтех" и оставил без изменений постановление Юго-Западного апелляционного хозсуда от 23.09.2019 (дело № 916/1950/16), которым по требованию НБУ и "Сбербанка" было отменено определение Хозяйственного суда Одесской области от 20.03.2019 о введении процедуры санации ООО "Укрбудспецтех" сроком на 6 месяцев.

Производство по делу о банкротстве ООО "Укрбудспецтех" было начато судом в августе 2016 по инициативе самой компании.

Постановлением Хозяйственного суда Одесской области от 11.12.2017 был утвержден реестр требований кредиторов ООО "Укрбудспецтех", в т.ч. отдельно внесены требования кредиторов, обеспеченных залогом имущества банкрота: НБУ – 3,47 млрд грн (перечень соответствующих активов - здесь), "Сбербанка" – 1,2 млрд грн, "Имэксбанка" – 103,5 млн грн.

Согласно судебным материалам, общая сумма денежных требований конкурсных кредиторов к ООО "Укрбудспецтех" – 5,06 млрд грн, а стоимость активов, которая может быть учтена для определения уровня платежеспособности предприятия, - 30,5 млн грн.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что ООО "Укрбудспецтех" находится в состоянии "сверхкритической неплатежеспособности", а "экономических признаков наличия реальной возможности восстановить платежеспособность в течение 6-ти месячного срока не установлено".

Верховный Суд согласился с оценкой суда апелляционной инстанции.

Напомним, в декабре 2018 года Фонд гарантирования вкладов физлиц, как ликвидатор "Имэксбанка", обращался в Хозсуд Одесской области с иском к бывшим акционерам и топ-менеджерам финучреждения с иском о взыскании 18,98 млрд грн причиненного вреда. Среди ответчиков в том числе бывший владелец "Имэксбанка" Леонид Климов, который являлся народным депутатом Верховной Рады прошлого созыва. Однако суд отказался рассматривать иск Фонда.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц полчил в качестве залога по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся "Имексбанком" нардепа Леонида Климова только стадион "Черноморец"

При этом, по данным фонда, за несколько месяцев до признания неплатежеспособным владельцами АО "Имэксбанк" былт выведены высоколиквидные залоги по 41 кредиту юрлиц-инсайдеров. Вместо этого единственным обеспечением по договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион, тогда как независимые оценщики определили ее на уровне 1,2 млрд грн.

"Имэксбанк" был отнесен к категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015 года. Вкладчиками банка получено 4,2 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения. Общая сумма акцептованных требований кредиторов банка составляет 9,3 млрд грн.

Оценочная стоимость активов "Имэксбанка" составляет менее 15% от суммы, зафиксированной в бухгалтерской отчетности банка: в то время, как "на бумаге" стоимость активов, включенных в конкурсную массу, составляет 14,95 млрд грн, четыре независимых субъекта оценочной деятельности оценили их в 2,1 млрд грн.

По данным Фонда, 90% корпоративных кредитов в "Имэксбанка" - инсайдерские. Речь идет о 13,1 млрд грн.

По данным НБУ, долг "Имэксбанка" по рефинансированию составил 3,4 млрд грн.