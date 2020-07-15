МАУ может уволить 40% персонала

Авиакомпания "Международный авиалинии Украины" может уволить до 40% персонала, который не связан с полетами, заявил вице-президент по коммерческой деятельности авиакомпании Сергей Фоменко.

Об этом со ссылкой на ЦТС сообщает БизнесЦензор.

По его словам, в "вынужденном простое сейчас находится большая часть людей". "При простое мы оплачиваем 2/3 оклада, согласно закону", - сказал он.

"Больше всего в простое тех людей, которых больше всего в компании, - летный персонал и бортпроводники. В головном офисе была уже оптимизация численности порядка 10%", - рассказал Фоменко.

Отвечая на вопрос, значит ли оптимизация увольнение, Фоменок отетил: "Порядка 10%, но если все будет плохо, то может дойти и до 40%. Это персонал, который не связан с летной работой".

Он также заявил, что в МАУ пока не говорят об увольнениях.

"Мы пока еще не будем говорить об увольнениях. Мы ведем разговоры с летчиками и бортпроводниками, чтобы протянуть до 2021 года, когда будет 26-28 самолетов. Персонал ведь долго готовить. В целом же, существенное снижение объемов работы авиакомпании в таких реалиях может привести к вынужденному сокращению 900 сотрудников МАУ", - сказал он.

Фоменко сказал, что не хочет говорить о запасе прочности компании.

"Это все PR-штучки капиталистических компаний о запасе прочности на 2-3 года. На самом деле даже гиганты такие как Lufthansa или Air France-KLM говорят, что без госпомощи они не выдержат. Поэтому я даже не хочу говорить об этом, потому что запас прочности может выражаться в самых разных методах, до которых бы не хотелось доходить", - сказал он.

Как сообщалось,ранее МАУ обращалась к правительству с просьбой предоставить предприятию льготный кредит в размере $50 млн под 5-6% для поддержания финансовой стабильности предприятия.

Президент МАУ Евгений Дыхне также заявлял, что обсуждается финподдержка авиакомпании со стороны собственников.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из конечных бенефициаров компании является Игорь Коломойский.