Счетная палата выявила в отчете АМКУ признаки непрозрачной деятельности

Деятельность Антимонопольного комитета Украины при проведении исследований рынков содержит признаки непрозрачности, заявляет Счетная палата.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты Украины сообщает БизнесЦензор.

"Согласно отчету аудиторов, о непрозрачности свидетельствует то, что в прошлом году Комитет проводил отдельные исследования без внесения их в План работы, а не законченные за предыдущие годы меры в некоторых случаях не вносились в План работы на 2019 год", - сообщает Счетная палата.

В прошлом году АМКУ планировал провести 18 исследований, но фактически осуществил только одно - по рынку куриного мяса - начатого в 2016 году. Незавершенными остались 17 исследований. Для сравнения в 2018 году было завершено 6 из 19 запланированных.

Это указывает на снижение в 2019 году результативности работы Комитета в указанном направлении, обращает внимание Счетная палата.

Не были проведены в прошлом году, в частности, исследования состояния конкуренции на рынке азотных минеральных удобрений, действий органов власти и местного самоуправления по допуску субъектов хозяйствования на рынки городских, пригородных, междугородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, исследования рынков подсолнечного масла, сахара, яиц куриных .

Как показал анализ, начатые еще в 2015-2018 годах исследования постоянно откладывались. Счетная палата также установила, что сумма наложенных Комитетом штрафов за нарушение экономической конкуренции в 2019 году выросла, но показатель их взыскания уменьшился.

При этом 88% штрафов и пени субъекты хозяйствования уплатили за нарушения в предыдущие годы. А штрафов за 2019 в госбюджет уплачено 0,2%.

Анализ отчета показывает, что информация о деятельности Комитета как органа обжалования в сфере публичных закупок неполная и неупорядоченная.