ГПЗКУ закупила более 100 тысяч тонн зерновых по форвардной программе

АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) в рамках форвардной программы 2020 года закупила 109,46 тыс. тонн зерновых.

Согласно пресс-релизу ГПЗКУ в среду, в течение 2020 года происходили закупки продовольственного зерна трех культур: пшеницы, ячменя и кукурузы. В частности, было закуплено 67,2 тыс. тонн пшеницы, 10,41 тыс. тонн ячменя и 31,86 тыс. тонн кукурузы.

Всего госкорпорация в рамках программы закупки зерна урожая 2020 года профинансировала украинских агропроизводителей на 328,38 млн грн.

Вскоре ГПЗКУ планирует объявить о начале закупок зерна будущего урожая 2021 года. Подать заявку на заключение форвардного контракта можно будет на 49-ти филиалах компании в 20-ти регионах Украины. В планах корпорации - закупить более 300 тыс. тонн зерна.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

ГПЗКУ имеет 10 мукомольных предприятий в семи регионах Украины общей производственной мощностью 1 тыс. тонн готовой продукции в сутки.