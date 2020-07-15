Проект Генплана Киева предусматривает создание столичного железнодорожного узла, – КГГА

В проекте Генерального плана Киева предложено соорудить внешний железнодорожный обход от Нежинского в Коростенское направление для пропуска транзитных грузовых потоков, сообщили в коммунальной организации "Киевгенплан".

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

Среди основных мер развития ж/д узла намечено:

- строительство ж/д развязки в разных уровнях в районе остановочного пункта "Левый Берег";

- сооружение дополнительных главных путей на участках: Киев-Демеевский – Дарница, Жуляны – Глеваха, Киев – Мироновка;

- закрытие 66 малодеятельных подъездных путей на 10 грузовых станциях;

- создание трех транспортно-складских комплексов: в районе с.Кожуховка Васильковского района, с.Калинока Броварского района, г.Украинка в комплексе с новыми грузовыми районами речного порта;

- закрытие грузовых станций и дворов "Киев-Товарный", "Киев-Днепровский", грузового двора "Киев-Почайна", грузовой работы на ст. "Киев-Пассажирский", сортировочной работы на ст. "Дарница".