Очередная сессия Рады откроется 1 сентября
Четвертая сессия Верховной Рады откроется 1 сентября 2020 года и продлится до 22 января 2021 года включительно.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
За соответствующий проект постановления № 3798 проголосовало 350 народных депутатов.
Открытие четвертой сессии состоится 1 сентября, и в этот же день будет проведено пленарное заседание. Первая пленарная неделя сессии пройдет с 1 по 4 сентября.
Работа третьей сессии Верховной Рады согласно календарному плану завершается 17 июля.
