В тариф "Черновцыгаза" заложили 72 гривни на содержание километра газопроводов

По решению НКРЭКУ в тарифе на распределение "Черновцыгаза" для безопасности сетей предусмотрено 72 гривен в месяц на 1 км газопроводов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Черновцыгаз" сообщает БизнесЦензор.

"Даже после пересмотра тарифа на распределение, финансирование работ по безопасности сетей останется на уровне ниже необходимого", - сообщает компания.

В Черновицкой области длина изношенных газопроводов составляет 425 км, что составляет 4,8% общей протяженности сетей. На замену направляются утвержденные регулятором амортизационные отчисления в размере 12 млн. грн. включая материалы и работы. Такой же уровень финансирования предусматривался в течение всех предыдущих периодов. Всего, по подсчетам специалистов, газораспределительные сети в Черновицкой области требуют ежегодных инвестиций на уровне 50 млн гривен.

"В 2014 году минимальная заработная плата составляла 1218 гривен, а в 2020 - 4723 грн. Таким образом, за последние 6 лет стоимость только работ увеличилась минимум в 4 раза. Аналогичная ситуация и с курсом доллара, что не могло не сказаться на стоимости материалов и узлов. При всех выше описанных изменениях, только объем инвестиций остался стабильно неизменным", - объясняет технический директор АО "Черновцыгаз" Максим Ладыга.

"Черновцыгаз" обслуживает 8,8 тыс км газораспределительных сетей, 594 ГРП и ШГРП, десятки тысяч различного рода устройств, регулирующего и защитного оборудования на сетях. При этом, установленный тариф на распределение газа только на 65% в год покрывает расходы на обеспечение надежной эксплуатации газораспределительных сетей. При таком дефиците средств до конца 2020 года в Черновицкой области в аварийном состоянии окажутся 13 км газопроводов и 11 газорегуляторных пунктов.

Несмотря на нехватку средств, в этом году, "Черновцыгаз" уже провел ремонт 35 ГРП, 48 ШГРП и приступил к замене 4,3 км изношенных газопроводов. Компания заменила 7 ШГРП, которые обеспечивают стабильность давления газа, очистки его от мелкодисперсных частиц, безопасную подачу на конфорки потребителей по всему региону. "Черновцыгаз" постоянно осуществляет технический осмотр и регулирование газораспределительного оборудования, станций электрохимзащиты сетей от коррозии.