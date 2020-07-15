ДТЭК Ахметова начал поставки угля со складов на станции "Центрэнерго"

14 июля в адрес ТЭС "Центрэнерго" был отгружен первый состав из 50 вагонов с углем в рамках выполнения контакта на поставку топлива между государственной компанией и "ДТЭК Энерго".

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.

"Уголь с шахт "ДТЭК Добропольеуголь" поставляется на ТЭС Центрэнерго по цене импортного паритета (Роттердам+)", - сообщает компания.

В ДТЭК уточнили, что отгружаемый сейчас на станции "Центрэнерго" уголь поднимается со складов шахт "ДТЭК Добропольеуголь". В то же время на предприятиях ведутся подготовительные работы по возобновлению добычи, которую планируется возобновить в конце текущей недели.

Как сообщалось, в конце минувшей недели государственное ПАО "Центрэнерго" согласовало условия договора на поставку угля с холдингом ДТЭК Рината Ахметова после поручения и.о. министра энергетики Ольга Буславец. Для закупки топлива компания планирует взять кредит в одном из государственных банков на 1,3 млрд грн.

Всю неделю в здании министерства продолжались посвященные этому вопросу переговоры между компаниями. Причиной первого совещания по этому поводу Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "ДТЭК Добропольеуголь".

Напомним, с 1 апреля компания ДТЭК Рината Ахметова вывела в простой шахты, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Крупнейшее из угледобывающих предприятий олигарха "ДТЭК Павлоградуголь" с самой низкой себестоимостью производства уже возобновило работу.

Правительство Дениса Шмыгаля с 1 мая ввело заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из Российской Федерации. Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова. После этого "Центрэнерго" перешло на использование подешевевшего газа, за что госкомпанию неоднократно критиковала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.