Рада одобрила перераспределение доходов местных бюджетов

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3614 в первом чтении проголосовали 320 депутатов

Как указано в пояснительной записке к документу, законопроект разработан в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законы относительно определения территорий и административных центров территориальных общин" от 16 апреля 2020 года с целью "создания надлежащей ресурсной базы для осуществления полномочий органов местного самоуправления на новой территориальной основе".

Документом предлагается ввести единый унифицированный подход к определению состава доходов и расходов бюджетов местного самоуправления, независимо от статуса населенного пункта (село, поселок, город районного, областного значения и т.д. и их объединений), в частности, расширив состав их доходов за счет доходов, которые "закреплены" на сегодня за районными бюджетами, а также в связи с этим определить отдельно состав доходов и расходов для бюджетов местного самоуправления (бюджетов территориальных общин сел, поселков, городов и их объединений) и районных бюджетов.

При этом планируется исключить районные бюджеты из механизма горизонтального выравнивания местных бюджетов, а также из числа "получателей" образовательной, медицинской и субвенций на выполнение инвестиционных проектов и тому подобное.

Как отмечает Главное экспертное управление Верховной Рады, по содержанию предлагаемых положений проект, по сути, направлен на перераспределение бюджетных поступлений в бюджеты районов в пользу бюджетов сел, поселков, городов и их объединений. Из анализа положений законопроекта также следует, что соответствующие новеллы связаны и с формированием в Украине "объединенных территориальных общин".

Главное управление в своих выводах напоминает, что этот подход не согласуется с содержанием ч. 1 ст. 133 Конституции Украины, которая не предусматривает такого элемента системы административно-территориального устройства Украины, как "объединенные территориальные общины".

