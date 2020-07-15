"Укрзализныця" возобновила курсирование половины пассажирских поездов
АО "Укрзализныця" уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина.
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.
Сейчас железными дорогами Украины курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных. По данным компании, уже курсирует 59% поездов дальнего следования и 46% пригородных поезде.
"Укрзализныця" напоминает, что решение об открытии пассажирского сообщения принимается комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций. После чего соответствующие предложения предоставляются "Укрзализныци" для назначения новых поездов.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль