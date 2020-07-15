БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укрзализныця" возобновила курсирование половины пассажирских поездов

АО "Укрзализныця" уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Сейчас железными дорогами Украины курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных. По данным компании, уже курсирует 59% поездов дальнего следования и 46% пригородных поезде.

"Укрзализныця" напоминает, что решение об открытии пассажирского сообщения принимается комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций. После чего соответствующие предложения предоставляются "Укрзализныци" для назначения новых поездов.

