"Укрзализныця" возобновила курсирование половины пассажирских поездов

АО "Укрзализныця" уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Сейчас железными дорогами Украины курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных. По данным компании, уже курсирует 59% поездов дальнего следования и 46% пригородных поезде.

"Укрзализныця" напоминает, что решение об открытии пассажирского сообщения принимается комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций. После чего соответствующие предложения предоставляются "Укрзализныци" для назначения новых поездов.