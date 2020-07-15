Apple выиграла у Евросоюза суд на 13 миллиардов евро

Компания Apple выиграла первый акт налоговой схватки с Евросоюзом за 13 млрд евро: американский производитель iPhone добился в суде отмены решения ЕС о гигантской доплате в бюджет Ирландии.

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Приняв сторону Apple и Ирландии, Европейский суд возвел серьезную преграду на пути крестового похода Евросоюза против американских гигантов вроде Google, Facebook и Amazon, которые зарабатывают по всему миру, а налоги платят либо дома в США, либо в льготных юрисдикциях. И показал, как непросто будет выровнять налоговые условия внутри единого рынка 27 стран Евросоюза, чего власти ЕС добиваются уже почти десятилетие.

Цена вопроса гигантская: страны ЕС теряют более 250 млрд евро в год из-за хитроумных налоговых схем - законных и не очень. А деньги нужны как никогда - Европа погружается в крупнейший кризис столетия из-за пандемии коронавируса. Еврокомиссия собирает беспрецедентные 750 млрд евро на стимулирование экономики, и потому вопрос о повышении налогов или хотя бы улучшении их собираемости стоит очень остро.

Дело против Apple длится уже не один год, и конца ему не видно: сегодняшнее решение обязательно будет оспорено и дойдет до высшей судебной инстанции ЕС. Что займет еще несколько лет.

А началось все четыре года назад, когда ЕС решил, что Ирландия незаконно подарила Apple 13 млрд евро в виде налоговых льгот, и постановил забрать субсидию обратно. За отпущенные четыре месяца этого не случилось, и ЕС пошел в суд. Спустя два года американская компания перевела сумму с процентами - 14,3 млрд евро - на спецсчет. Деньги томятся там в ожидании исхода тяжбы.

Судьи решили, что ЕС не смог доказать особое отношение Ирландии к Apple.

В деле борьбы с международными компаниями Европа уступает им теперь со счетом 1-2: ранее тот же суд отменил похожее решение в отношении американской сети кофеен Starbucks, но поддержал ЕС в споре с автогигантом Fiat Chrysler из-за налоговых льгот в Люксембурге. Правда, в обоих случаях речь шла о суммах на порядок ниже - около 30 млн евро.