Рада назначила местные выборы на 25 октября

Рада назначила местные выборы на 25 октября

Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на воскресенье 25 октября 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады сообщает БизнесЦензор.

Выборы депутатов в Крыму, отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся.

