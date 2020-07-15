Кабмин выделил 7,4 миллиарда на повышение зарплат медикам (обновлено)

Кабинет министров Украины выделил 7,4 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на повышение зарплат медицинским и другим работникам с 1 сентября.

Соответствующее постановление правительство утвердило с доработкой в однодневный срок на заседании 15 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"19 июня правительство приняло решение о повышении зарплат медработникам. Мы провели расчеты на основе Центра медицинской статистики, получили соответствующую сумму – около 7,4 млрд грн. Для того, чтобы мы обеспечили повышение зарплат начиная с 1 сентября 2020 года, разработали проект акта, который позволит выделить Минздраву на безвозвратной основе с Фонда борьбы с COVID-19 для обеспечения выплат, доплат медицинским и другим работникам с целью повышения уровня оплаты этих и других работников", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава, повышение зарплат предусмотрено как для врачей, так и для среднего и младшего медицинского персонала.

Согласно расчетам министерства, зарплата врача в среднем вырастет на 3,5 тыс. грн, среднего медицинского персонала – на около 2,5 тыс., а младшего медицинского персонала – на около 1,25 тыс. грн.

Средства будут направлены в учреждения здравоохранения, которые принадлежат к сфере управления Минздрава, через МОЗ, а также в учреждения здравоохранения коммунальной собственности через Национальную службу здоровья (так называемый мотивационный пакет) или структурные подразделения по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций.