Счетная палата выявила признаки непрозрачности в деятельности АМКУ

Деятельность Антимонопольного комитета Украины при проведении исследований рынков содержит признаки непрозрачности.

К таким выводам Счетная палата пришла по результатам анализа отчета Антимонопольного комитета Украины за 2019 в части, что влияет на выполнение государственного бюджета, передает БизнесЦензор.

Согласно отчету аудиторов, о непрозрачности свидетельствует то, что в прошлом году Комитет проводил отдельные исследования без внесения их в план работы, а не законченные за предыдущие годы меры в некоторых случаях не вносились в план работы на 2019 год.

В прошлом году АМКУ планировал провести 18 исследований, но фактически осуществил только одно - по рынку мяса куриного, - начатое в 2016 году. Незавершенными остались 17 исследований. Для сравнения: в 2018 году было завершено 6 из 19 запланированных.

Это указывает на снижение в 2019 году результативности работы Комитета в указанном направлении.

Не были проведены в прошлом году, в частности, исследования состояния конкуренции на рынке азотных минеральных удобрений, действий органов власти и местного самоуправления по допуску субъектов хозяйствования на рынки городских, пригородных, междугородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, исследования рынков подсолнечного масла, сахара, яиц куриных .

Как показал анализ, начатые еще в 2015-2018 годах исследования постоянно откралываются, что приводит к необходимости менять товарные пределы рынков, а временные рамки исследования теряют свою актуальность.

Счетная палата также установила, что сумма наложенных Комитетом штрафов за нарушение экономической конкуренции в 2019 году выросла, но показатель их взыскания уменьшился.

Так, сумма наложенных штрафов в прошлом году на 8,4 млрд грн (31,3 раза) больше, чем в 2018 году. Прежде всего, это обусловлено принятием большего количества решений, объединением дел, усилением доказательной базы перед принятием решения.

В то же время показатель уплаты штрафов уменьшился на 185,9 млн грн, или в 2,2 раза (по сравнению с 2017 годом) и на 28,1 млн грн, или 15,4% (по сравнению с 2018 годом). И все из-за ухудшения платежной дисциплины предприятий и их взаимодействия с органами власти в сфере защиты экономической конкуренции.

При этом 88% штрафов и пени субъекты хозяйствования уплатили за нарушения в предыдущие годы. А штрафов за 2019 год в госбюджет уплачено на 18,2 млн грн, или 0,2%.

Анализ отчета показывает, что информация о деятельности Комитета как органа обжалования в сфере публичных закупок неполная и неупорядоченная.

При отсутствии единого реестра решений по рассмотрению жалоб участников закупок Счетная палата не может подтвердить или опровергнуть количество жалоб, поступивших на рассмотрение. Это также не позволяет унифицировать подходы Комитета при рассмотрении жалоб и обеспечить публичный контроль за эффективностью и законностью принятия таких решений.

По итогу, Высший орган аудита рекомендует ввести единый реестр решений по рассмотрению жалоб участников закупок.

Счетная палата в очередной раз отмечает, что размер платы за обжалование процедуры закупки низкий. Как следствие, по расчетам аудиторов, государственный бюджет недополучил 282,8 млн грн. Вместе с тем прослеживается тенденция, когда жалобы подают, чтобы заблокировать тендеры и устранить конкурентов.

Кроме того, годовой отчет АМКУ не содержит информации о штрафах и начатые дела за антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования в 2019 году. Отсутствует и сравнительный анализ с предыдущими годами и не приведены данные о процентной составляющей нарушений.

Аудиторы подтверждают приведенную в годовом отчете АМКУ информацию, размер экономического эффекта от деятельности Комитета составляет почти 4,33 млрд грн. Этот показатель на 0,3 млрд грн больше, чем в 2018 году.