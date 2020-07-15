Кабмин назначил Буславец двух новых заместителей

Кабинет министров на заседании в среду, 15 июля, назначил заместителями министра энергетики Александра Зорина и Максима Немчинова.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Максим Немчинов с октября 2019 года по июнь 2020 года возглавлял госпредприятие "Укрхимтрансаммиак".

Ранее Немчинов занимал должность государственного секретаря в Министерстве энергетики и угольной промышленности. Также он работал начальником отдела по вопросам экономических реформ в министерстве.

Александр Зорин – пенсионер, до последнего времени возглавлял госпредприятие "Мирноградуголь". В 2016-2018 годах руководил ГП "Волыньуголь".

Как сообщалось, Кабинет министров 6 мая назначил заместителем министра энергетики бывшего заместителя директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок" Юрия Бойко.

Напомним, Кабинет министров на специальном закрытом заседании 16 апреля назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.

Вопрос назначения Буславец уже выносился на заседание Верховной Рады 30 марта, однако был снят с рассмотрения из-за нехватки голосов, поскольку ряд депутатов считают Буславец близкой к холдингу Ахметова.