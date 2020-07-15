Из "Укрзализныци" уволились два иностранных топ-менеджера

Кабинет министров на заседании в среду, 15 июля, принял распоряжения об прекращении полномочий членов правления АО "Укрзализныця" Ремигиуша Пашкевича и Марчина Целеевського.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В то же время исполняющим обязанности члена правления "Укрзализныци" назначен директор предприятия по финансам и экономике Николай Иванинив.

Как сообщалось, ранее стало известно, что члены правления АО "Укрзализныця" Марчин Целеевский и Ремигуш Пашкевич подали заявления на увольнение с занимаемых должностей.

Марчин Целеевский вошел в состав правления "Укрзализныци" в июне 2019 года. Ремигуш Пашкевич был назначен членом правления компании в июне 2016 года.

Таким образом, в правление компании входят топ-менеджер из Чехии Франтишек Буреш, и.о. главы Игорь Юрик, а также и.о. члена правления Роман Веприцкий и Иван Синяков.

Напомним, в конце мая директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев был уволен с занимаемой должности после того, как в интернете появилось видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину.

В июне набсовет "Укрзализныци" отстранил и.о. члена правления Романа Веприцкого, ответственного за грузовые перевозки, и рекомендовал Кабмину уволить его. В мае НАБУ провело у него обыск по делу закупки программного обеспечения для экспресса "Киев - Борисполь".