Власти Польши объединят крупнейшие польские энергетические компании

Польша обнародовала планы по слиянию своих крупнейших энергетических групп. Таким образом, правительство надеется создать крупного регионального игрока.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на Reuters, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что для рынка это сообщение стало неожиданным.

Правящая партия "Право и справедливость" (PiS) стремится усилить государственный контроль над экономикой, приостановив приватизацию и объединяя некоторые контролируемые государством активы. PKN Orlen стала лидером такой консолидации.

"Мы создаем мощную глобальную мультиэнергетическую группу в Польше", - сказал министр госактивов Яцек Сасин.

PKN Orlen 14 июля получила условное антимонопольное согласие ЕС на поглощение своего конкурента Lotos и заявила, что планирует купить крупнейшую в Польше нефтегазовую компанию PGNiG.

Польское государство является крупнейшим акционером PKN Orlen, Lotos и PGNiG.

В этой связи аналитик Ipopema Securities Роберт Мадж заявил: "Нет рационального объяснения, почему PKN покупает PGNiG. Это сугубо политические проекты".

Аналитик брокерской компании Trigon DM Михал Козак сказал, что инвесторы ожидали, что PKN купит PGNiG, если сделка с Lotos провалится, а не в дополнение к этому приобретению.

"Для Orlen это новый риск, потому что компания планирует еще одну крупную сделку. В результате ее долг может увеличиться, что было бы весьма рискованным в случае ухудшения макроэкономических условий", - добавил эксперт.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что объединенная энергетическая группа может получить основную прибыль в размере до $20 млрд злотых ($5,1 млрд). Он добавил, что слияние KKN и Lotos не приведет к сокращению рабочих мест.

Акции PGNiG 14 июля к 15:52 по Киеву выросли на 5,2%. Ценные бумаги Lotos подорожали на 6,5%.

Генеральный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек заявил, что в качестве условия одобрения Европейским союзом сделки по поглощению Lotos, компания согласилась продать некоторые из своих автозаправочных станций в Польше. В то же время она планировала обменяться активами с конкурентами в других частях Европы.

Как сообщал enkorr, в конце апреля PKN Orlen приобрел 80% акций польской энергетической компании Energa. Это крупнейшая сделка на топливно-энергетическом рынке Польши.

PKN Orlen 0 одна из крупнейших в Центральной Европе нефтеперерабатывающих компаний. Управляет семью НПЗ: в Польше (3), Чехии (3) и Литве (1), включая ультрасовременный завод в Плоцке. Также PKN Orlen управляет сетью из 2679 АЗС: 1749 в Польше, 565 в Германии, 339 в Чехии и 26 в Литве. Группа является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину.

Grupa Lotos S.A. - вертикально интегрированный нефтяной концерн, второй по величине производитель нефтепродуктов в Польше. Включает более 10 компаний, ведущих собственную добычу и поисковые работы, управляющих работой производственных мощностей по переработке нефти. В Lotos входят Гданьский НПЗ, добывающая компания "Петробалтик", а также три НПЗ на юге Польши - Ясло, Глимар и Чеховица. Lotos владеет в Польше розничной сетью, насчитывающей более 400 АЗС.

PGNiG - крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.