Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

В среду, 15 июля, крупные операторы АЗС повысили цены на бензины и дизельное топливо еще на 20-50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, "БРСМ-Нафта" повысила цены на бензины на 30 копеек: А-95 подорожал до 20,29 грн/л, А-92 – до 19,29 грн/л. При этом цена на дизтопливо в сети в среднем выросла на 8 коп. – до 19,17 грн/л.

Розничная сеть UPG увеличила цену на дизтопливо на 40 коп. – до 20,80 грн/л, оставив без изменения цены на бензины.

На станциях сети "Параллель" все виды топлива подорожали на 50 копеек: А-95 – до 24,82 грн/л, А-92 – 23,83 грн, дизтопливо – 23,82 грн/л.

Кроме того, сети BVS, Chipo, "Катрал" и Motto подняли ценники на бензин и дизтопливо на 10-30 коп./л.

Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 75 коп./л.

Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и дизтопливо более года назад – в апреле 2019 года.

По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л) – до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95. Дизтопливо с начала месяца подорожало на 6% или на 90 копеек – до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.