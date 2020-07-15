Рада разрешила отказаться от бумажных справок о присвоении налогового номера, – Минцифры

Верховная Рада при голосовании за законопроект №2524 утвердила возможность подтверждать налоговый номер физлица с помощью ID-карты и свидетельства о рождении, что позволит отказаться от бумажных справок о присвоении налогового номера.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает БизнесЦензор.

"Министерство присоединилось к разработке законопроекта в части подтверждения достоверности регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Таким образом, отныне украинцы смогут подтвердить свой налоговый номер с помощью ID-карты и свидетельства о рождении", – сказано в сообщении.

В министерстве пояснили, что РНОКПП (ранее – идентификационный код или ИНН) на ID-карте и свидетельстве о рождении будет иметь такую ​​же юридическую силу, как и справка о его присвоении.

"Поэтому украинцы смогут предъявлять один из указанных документов для предоставления данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика. Это позволит ликвидировать использования справки с номером налогоплательщика, которая сегодня является самой популярной среди украинцев. На сегодня таких справок оформлено более 40 миллионов",– отмечается в сообщении.

Минцифры отмечает, что принятым законом также открыт путь к внедрению е-РНОКПП – отображения в электронном виде информации, содержащейся в карточке налогоплательщика.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2524 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей" с учетом ряда внесенных ко второму чтению поправок.