Кабмин расширил круг получателей помощи по частичной безработице

Кабинет министров на заседании в среду, 15 июля, принял постановление, которым разрешил бизнесу претендовать на получение помощи по частичной безработице для работников, выведенных в простой, или отправленных в неоплачиваемые отпуска.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято по процедуре без обсуждения.

"Проектом акта предлагается предусмотреть возможность получения помощи по частичной безработице на период карантина работникам, которые в период карантина поучают оплату времени простоя в соответствии со статьей 113 Кодекса законов о труде (кроме периода освоения нового производства (продукции)) или находятся в отпуске без сохранения заработной платы", – отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

Соответствующие изменения внесены в Порядок предоставления средств по частичной безработице. На выплату этих пособий Кабмин выделил 4,7 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом.

Напомним, помощь по частичной безработице предусмотрена законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта.

Поддержка выплат работникам будет предоставляться при сохранении за ними рабочих мест. Размер пособия составит до 1 минимальной зарплаты.

По состоянию на 9 июля принято 165 тыс. решений для осуществления выплат по частичной безработице для 312 тыс. работников (в том числе для 143,5 тыс. физлиц-предпринимателей), по этой программе уже выплачена помощь на сумму 1,16 млрд грн.