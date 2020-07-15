БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмин предложил штрафовать за посещение общественных мест без масок

Кабмин предложил штрафовать за посещение общественных мест без масок

Кабинет министров на заседании в среду, 15 июля, одобрил законопроекты, предусматривающие введение штрафов для предприятий за допуск внутрь помещений или транспорта людей без защитных масок.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В частности, одобрен проект изменений в закон в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", по предотвращению распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)".

"Им предусмотрено усиление административной ответственности в виде штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 - 5 100 грн, – ред.) для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые нарушают санитарное законодательство и пропускают в свои помещения граждан без одетых средств индивидуальной защиты. Прежде всего – защитных масок или респираторов", – пояснил Мокан.

Согласно обнародованному на сайте правительства законопроекту, при этом маска должна обязательно закрывать нос и рот клиента, штраф за несоблюдение этой нормы сотрудники санитарно-эпидемиологической службы будут накладывать на собственников помещений или транспорта.

Кроме того, Кабмин поддержал законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)", которым предлагается предусмотреть административную ответственность за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без защитных масок.

Согласно обнародованному на сайте правительства законопроекту, за пребывание во время карантина в общественном транспорте, общественных зданиях без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитных масок, предлагается установить штраф в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов (170-255 грн).

+9
а що робить з ішаком, який не виконує жодних президентських функцій?
+5
Шибздики в правительстве... Шмыгаль шмыгает!
+4
Да вам бы только штрафовать, обдираете народ на всём, последние труселя даже снимите.
а що робить з ішаком, який не виконує жодних президентських функцій?
Кабмин предложил штрафовать за посещение общественных мест без масок - Цензор.НЕТ 1936
Шибздики в правительстве... Шмыгаль шмыгает!
Получается, что все штрафы незаконны? Верните деньги реструктуризованные всем ограбленным вашим дерьмовым прахвительством....
Вже і ВОЗ попустила вимоги відносно масок. Вже в багатьох випадках доказана їх неефективність і шкідливість. Знайому зустрічаю в супермаркеті. Питаю: чому без намордника? Каже - задихаюсь. Ще й алергія.
Мені намордник (маска) особливо не заважає. Коли працюю в запиленому середовищі, то навіть допомагає. Але це коли якусь годину-другу. А от цілий день як працівники сфери обслуговування - це знущання над людською сутністю.
Але таке враження, що зелені більшовики мають намір якраз довести народ до повного виснаження. Як у грошовому, так і в емоційному плані. Подавити волю і самостійне мислення. Або вивести на майдан. Аби почалася криза влади і пуйло спокійно б зайшов у Київ.
Да вам бы только штрафовать, обдираете народ на всём, последние труселя даже снимите.
про труселя - это в точку, шли в европу, думали, что в кружевных трусиках будем выхаживать, а оказалось и те , что были отбирают
зе-б%4дь вьіходи строиться, шаз папка вам комнфету со штанофф дасть!!
Конституцией подтёрли одно место и засунули ещё глубже туда же .Зеленозадые мрази не успокоятся ,пока не упокоятся .Все законы -против народа, и за олигархов .Это какой то новый вид садизма?Главпархатый напакостил с секретаршей и поймался ,теперь ширяется на даче -зализывает любовные раны ,а шмаркаль рад стараться и зверствует .
Какой же народ несознательный.Им целый самолет с гуманитарно-коммерческими масками из Китая пригнали,а они не хотят покупать,да еще стирают те,что есть. Какие деньжища вложены в заботу о каждом украинце,а они такие неблагодарные.Не ужели трудно купить пару сотен масок каждому жителю,что бы карантин быстрее закончился?
Если из всего населения только 20 млн человек в стране одеть в маски, то при условии продажи только одной маски в день и примерной стоимости одной в 10 грн, ежедневный доход будет 200 млн. грн. И умножив эту сумму на количество дней принудительного ношения масок получим доход, который не снился даже наркобаронам. А если учтем то, что маску рекомендуют сменять не реже, чем через 2 часа, то сумма будет вообще умопомрачительная. А если сюда прибавить продажу и принудительное внедрение санитайзеров, электронных термометров, то доход еще увеличится.Именно поэтому, а не за вероятность «распространения» ковид, и хотят всех прессовать штрафами, особенно бизнес, который вынуждают закупать сразу большие партии этого «антиковидного» товара. Видимо также поэтому продлевают еще на месяц и дурантин.
бюджет просрали зеупыри, теперь на штрафах выехать хотите, болт вам
Конечно с одной стороны "шмыгальская забота",может и убережёт несколько сотен граждан от заболевания....но с другой стороны загружать силовиков и судей всякой "фуйнёй" -в тот момент,когда толпы уголовников и сепаратистов,ставят на уши всю Украину,это тоже не правильно!!!!
Для "силовиков" это коррупционный подарок. Придет "силовик" на фирму и начнет выписывать штраф на десяки тысяч, а в ответ хозяин с предложением - я тебе даю сейчас налом энное количество тысяч и вопрос закрываем. И как думаете поступит силовик? Без сомнения, так же, как это сейчас происходит при задержании легко выпивших водителей - в пользу своего кармана.
