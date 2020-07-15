Кабмин предложил штрафовать за посещение общественных мест без масок

Кабинет министров на заседании в среду, 15 июля, одобрил законопроекты, предусматривающие введение штрафов для предприятий за допуск внутрь помещений или транспорта людей без защитных масок.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В частности, одобрен проект изменений в закон в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", по предотвращению распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)".

"Им предусмотрено усиление административной ответственности в виде штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 - 5 100 грн, – ред.) для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые нарушают санитарное законодательство и пропускают в свои помещения граждан без одетых средств индивидуальной защиты. Прежде всего – защитных масок или респираторов", – пояснил Мокан.

Согласно обнародованному на сайте правительства законопроекту, при этом маска должна обязательно закрывать нос и рот клиента, штраф за несоблюдение этой нормы сотрудники санитарно-эпидемиологической службы будут накладывать на собственников помещений или транспорта.

Кроме того, Кабмин поддержал законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)", которым предлагается предусмотреть административную ответственность за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без защитных масок.

Согласно обнародованному на сайте правительства законопроекту, за пребывание во время карантина в общественном транспорте, общественных зданиях без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитных масок, предлагается установить штраф в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов (170-255 грн).