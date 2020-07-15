БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада узаконила выдачу исполнительного документа в электронном формате

Верховная Рада разрешила выдавать исполнительный документ в электронной форме.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады, передает БизнесЦензор.

За соответствующий законопроект №3707 "О внесении изменений в закон "Об исполнительном производстве" относительно введения электронной формы исполнительного документа" в целом на заседании в среду проголосовал 321 народный депутат.

"Законом внесены в части 3 статьи 4 закона Украины "Об исполнительном производстве" изменения, которыми предусмотрена возможность выдачи исполнительного документа в электронной форме. При этом, порядок предъявления к исполнению указанных документов будет определяться Министерством юстиции Украины", - сказано в сообщении.

Согласно закону, исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа в соответствии с законами Украиныи "Об электронных документах и ​​электронном документообороте", "Об электронных доверительныз услугах".

Порядок предъявления к исполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, определяется Министерством юстиции Украины.

закон (1515) електронні документи (326)
