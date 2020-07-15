Госдеп США предупредил о новых санкциях против "Северного потока-2"

Власти США решили ввести дополнительные санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток-2" и расширения "Турецкого потока".

Об этом заявил на брифинге глава Госдепа Майк Помпео, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это означает (для компаний-участниц, – ред.) – прекращайте работу немедленно либо рискуете получить неприятные последствия", – сказал Помпео.

Глава Госдепа уточнил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA. Они коснутся "Северного потока-2" и части проекта "Турецкий поток".

Помпео отметил, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" подрывают транзит газа через Украину и несут угрозу для трансатлантической безопасности. Госсекретарь подчеркнул, что США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.

При этом The Wall Street Journal отмечает, что это не означает, что дополнительные санкции будут введены немедленно.

"Это дает старт обсуждению этой темы в администрации. Нередко за последние три года там обсуждали похожие темы и так и не пришли к консенсусу", – пишет газета.

На практике решение, о котором объявил Помпео, отменяет меры, принятые его предшественником на посту госсекретаря Рексом Тиллерсоном, который настоял на том, чтобы российские проекты в сфере энергетики избежали ряда ограничительных мер.

Издание подчеркивает, что на практике объявленное в среду решение администрации США означает, что в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физлиц, инвестирующих от $1 млн в проект, либо предоставляющих технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

Как сообщалось, ранее Сенат Конгресса США включил новые санкции против газопровода "Северный поток-2" в проект оборонного бюджета на 2020/2021 финансовый год, который начнется 1 октября.

Чтобы новые санкции вступили в силу, законопроект должны одобрить в обеих палатах Конгресса, после чего документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Работы по строительству "Северного потока - 2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

"Северный поток - 2" должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.