Украинское Дунайское пароходство заявило о хищении 32 барж на $5 миллионов

Украинское Дунайское пароходство заявило о хищении 32 барж стоимостью $5 млн.

Об этом сообщает Украинское Дунайское пароходство в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается,  ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" передало в пользование контрагенту ООО "Олтекс-Од" в течение 2017-2018 годов 32 лихтера (разновидность баржи, грузовое несамоходное безэкипажное однотрюмное судно).

"Однако внезапно контрагент исчез, не вернув лихтеры и не сообщив об их местонахождении. Поисковые мероприятия результатов не дали. Известно только, что лихтеры незаконно переместили из Украины и перерегистрировали уже как новые единицы", - сказано в сообщении.

Ориентовна рыночная стоимость похищенных лихтеров $5 млн.

После аудита Украинским Дунайским пароходством по факту незаконного завладения имуществом открыто уголовное производство осуществляется досудебное расследование.

