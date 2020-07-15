Минфин запустил открытое тестирование кассовых аппаратов в смартфоне

С 15 июля 2020 года тестовая версия бесплатного фискального приложении программного регистратора расчетных операций (ПРРО) доступна для всех субъектов хозяйствования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Бесплатное фискальное приложение размещено на сайте Налоговой службы. Регистрация ПРРО осуществляется путем подачи заявления о регистрации программного регистратора расчетных операций.

Представители бизнеса могут ознакомиться с функционалом приложения в электронном кабинете налогоплательщика, протестировать его и предоставить предложения по его совершенствованию. Тестирование бесплатного программного решения продлится до 31 июля.

"Введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и созданию равных условий ведения предпринимательской деятельности. Программное обеспечение "РРО в смартфоне" станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков", – сказано в сообщении.

В министерстве напоминают, что использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей станет обязательным с 1 января 2021 года.