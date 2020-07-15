Польская авиакомпания LOT возобновила полеты в Одессу и Львов

Авиаперевозчик LOT 15 июля возобновил регулярные рейсы из Варшавы во Львов и Одессу.

Как сообщили в украинском представительстве польского авиаперевозчика, полеты в Одессу будут выполняться пять-семь раз в неделю, во Львов - семь раз в неделю, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Однако, согласно информации из системы бронирования LOT, в июле польская авиакомпания будет летать во Львов пять раз в неделю, в Одессу - три раза в неделю.

C 1 июля авиакомпания возобновила регулярные рейсы из Варшавы в Киев. Если до карантина они выполнялись в оба столичных аэропорта, то теперь - только в аэропорт "Борисполь". В систему бронирования на июль рейсы Варшава-Киев внесены с частотой шесть раз в неделю.

Перед покупкой авиабилетов следует учитывать, что на данный момент Польша запрещает въезд гражданам Украины с туристической целью. Исключение сделано для иностранцев с польским видом на жительство и рабочих. По приезду из Украины в Польшу необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию.