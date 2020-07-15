Болгария разрешила въезд гражданам Украины

Власти Болгарии разрешили с 16 июля въезд гражданам Украины в страну.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Это предусмотрено пунктом 2 приказа Минздрава №РД-01-405, который приняли 15 июля. В документе граждан Украины отнесли к категории исключения, представителям которой разрешен въезд в Болгарию.

В него также попали граждане стран ЕС, Шенгенской зоны, Великобритании, Алжира, Канады, Австралии, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

Пункты 5 приказа также освобождает граждан Украины от обязательного предъявления справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус. 14-дневная самоизоляция, как следует из документа, также не требуется.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 9 июля Болгария отнесена к странам красной зоны. Таким образом, по возвращению в Украину необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию или сделать ПЦР-тест на коронавирус.