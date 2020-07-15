Зеленский предложил ввести налоговые льготы для продюсеров и кинокомпаний

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий", который предусматривает уменьшение или освобождение от налогообложения ряда проектов и программ в указанных сферах.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

В частности, президент предлагает снизить с 20% до 7% ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для услуг по показу спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов, кинематографических премьер, культурных мероприятий, показа оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов, проведения экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещения.

Также предлагается применять пониженную ставку НДС в размере 7% к операциям для организации показа фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными адаптированными субтитрами, предназначенными для просмотра лицами с нарушением зрения, субтитрами инклюзивного назначения, выполненными на украинском языке (для лиц с нарушением слуха).

При этом с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года предложено полностью освободить от НДС работы, связанные с показом фильмов инклюзивного назначения.

Кроме того, Зеленский предлагает полностью освободить от НДС импорт товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия, и продлить до 1 января 2025 года действующую до 1 января 2023 года нормы об освобождении от НДС операций по производству и поставке национальных фильмов , по тиражированию национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных государственным языком на территории Украины, а также по их дублированию, по сохранению, восстановлению и реставрации национального кинематографического наследия.

Законопроектом также предложено освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий (для юридических лиц) и налогом на доходы физических лиц (для граждан) доходы в виде целевых культурных грантов, предоставляемых на безвозвратной основе за счет средств государственного или местных бюджетов, международной технической помощи для реализации проектов или программы в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.

Кроме того, предлагается освободить от налогообложения НДФЛ суммы культурных грантов при условии их полного и целевого использования.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров выделил 1 млрд грн из фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 на гранты в сфере культуры и креативных индустрий.