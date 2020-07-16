Хакеры взломали Twitter знаменитостей для махинаций с биткоином

Хакеры взломали Twitter знаменитостей из США и разместили там предложения заработать на криптовалюте биткоин. Неизвестные предлагали "удвоение всех платежей".

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

В частности, подобные мошеннические объявления были опубликованы в аккаунтах главы SpaceX Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, председателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и несколько компаний, связанных с криптовалютами.

Также пострадал аккаунт бывшего президента Барака Обамы, передает CNBC. Твит на странице Маска был удален через несколько минут после отправки.

Акции Twitter упали на 4% после закрытия торгов. "Мы знаем об инциденте с безопасностью, влияющем на аккаунты в Twitter. Мы расследуем и принимаем меры, чтобы исправить это. Мы скоро всех обновим", — заявили в компании. По данным Blockchain.com, один кошелек, связанный с твитами, получил более 12 биткоинов на сумму более $110 тыс.

Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, "когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло". Он назвал произошедшее "тяжелым днем для нас в Twitter".