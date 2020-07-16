Цены на нефть начали снижение после роста накануне

Котировки нефти снижаются утром в четверг после роста в более чем на 2% накануне.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,64%) к уровню закрытия среды и торговались у $43,51 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,89 (2,2%), до $43,79 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,34 (0,83%), до $40,86 за баррель. В среду контракт подорожал на $0,91 (2,26%), до $41,2 за баррель.

Страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Сворачивание сделки о сокращении добычи может указывать на улучшение мирового спроса и должно способствовать повышению цен на нефть, пишут эксперты AxiCorp. По их мнению, цены, вероятно, продолжат получать поддержку в ближайшей перспективе.

"Полное соблюдение обязательств играет более критически важное значение, чем когда-либо, учитывая риск второй волны коронавируса", - отмечают они.

Поддержку нефтяным ценам накануне также оказали данные Минэнерго США о запасах.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 июля, снизились на 7,5 млн баррелей, сообщило министерство. Это самое существенное сокращение запасов с недели, завершившейся 27 декабря 2019 года.

Запасы бензина за неделю снизились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 453 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли примерно на 900 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,1 млн баррелей.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 июля, сократились на 8,3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 548 тыс. баррелей.