В Раде зарегистрировали постановление о назначении Пищанской главой АМКУ

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении главой Антимонопольного комитета Украины первого заместителя главы АМКУ Ольги Пищанской.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады, передает БизнесЦензор.

Инициатором проекта постановления является глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа").

Как сообщалось, Верховная Рада 3 июля уволила с должности главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, который возглавлял ведомство с 2015 года.

Напомним, Ольга Пищанская была назначена на должность первого замглавы АМКУ в сентябре 2019 года.

Из открытых источников известно, что она несколько лет назад занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". В тот период Юрий Терентьев работал генеральным юридическим консультантом "Арселор". В декларации Пищанская указала, что владеет ценными бумагами ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Пищанская является единоличной владелицей ООО "Закупочные решения", а также контролирует ООО "Стэм инжиниринг" (45%) и ООО "Промпроектсервис" (94%). Партнером Пищанской по "Стэм инжинирингу" является Руслан Беранник, который работает замдиректора департамента инвестиций и инжиниринга "АрселорМиттал".