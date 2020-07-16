"Укрзализныця" будет продавать билеты на все места в поездах на Киев
АО "Укрзализныця" начинает продажу билетов на все места в вагонах поездов, следующих в Киев.
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.
"С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины", - сообщает компания.
Восстановление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию с Киевской городской государственной администрации, уточняет "Укрзализныця".
Ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда: №7/8 Харьков - Одесса - со 2 июня, №81/82 Харьков - Новоалексеевка и №53/54 Днепр - Одесса - с 17 июня, №91/92 Одесса - Константиновка - с 29 июня.
"Укрзализныця" восстановила курсирование 65 поездов - это больше половины от докарантинных показателей.
