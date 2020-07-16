БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
613 0

"Укрзализныця" будет продавать билеты на все места в поездах на Киев

АО "Укрзализныця" начинает продажу билетов на все места в вагонах поездов, следующих в Киев.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины", - сообщает компания.

Восстановление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию с Киевской городской государственной администрации, уточняет "Укрзализныця".

Ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда: №7/8 Харьков - Одесса - со 2 июня, №81/82 Харьков - Новоалексеевка и №53/54 Днепр - Одесса - с 17 июня, №91/92 Одесса - Константиновка - с 29 июня.

"Укрзализныця" восстановила курсирование 65 поездов - это больше половины от докарантинных показателей.

потяг (1332) Укрзалізниця (4898)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 