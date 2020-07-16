БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Нафтогаз" заплатил в госбюджет 75 миллиардов

По оперативным данным за первое полугодие 2020 года поступления в государственный и местные бюджеты от Группы "Нафтогаз" составили около 74,9 млрд грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019 года - 39,6 млрд грн).

Поступления от предприятий Группы "Нафтогаз" составили почти 19% общих доходов государственного бюджета в первом полугодии 2020 года.

"Нафтогаз" остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн.

И что бы мы делали без "Нафтогаза"? У кур бы яйца лизали, наверное!
16.07.2020 10:24 Відповісти

