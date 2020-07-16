Налоговая начала тестирование бесплатных регистраторов расчетных операций

Государственная налоговая служба начала тестирование бесплатных программных регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госналоговой сообщает БизнесЦензор.

Тестирование системы продлится до 31 июля 2020 года. К тестированию могут присоединиться представители бизнеса. Загрузить соответствующее программное обеспечение можно на сайте ведомства.

"Программное обеспечение может использоваться для регистрации расчетных операций (формирование расчетных документов, фискальных отчетных чеков, их направления для фискализации на фискальный сервер, предоставления фискального чека покупателю) и быть установлено на любом устройстве, поддерживающем операционную систему Windows Vista SP2 и выше или Android 4.1 и выше", - сообщает Госналоговая.