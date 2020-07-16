БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
Рада согласовала назначение новой главы Антимонопольного комитета (обновлено)

Верховная Рада проголосовала за постановление о назначении главой Антимонопольного комитета Украины первого заместителя главы АМКУ Ольги Пищанской.

За соответствующее постановление проголосовали 255 нардепов при необходимых 226 голосах, сообщает БизнесЦензор.

Напомним, Ольга Пищанская была назначена на должность первого замглавы АМКУ в сентябре 2019 года.

Из открытых источников известно, что она несколько лет назад занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". В тот период Юрий Терентьев работал генеральным юридическим консультантом "Арселор". В декларации Пищанская указала, что владеет ценными бумагами ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Пищанская является единоличной владелицей ООО "Закупочные решения", а также контролирует ООО "Стэм инжиниринг" (45%) и ООО "Промпроектсервис" (94%). Партнером Пищанской по "Стэм инжинирингу" является Руслан Беранник, который работает замдиректора департамента инвестиций и инжиниринга "АрселорМиттал".

Журналисты выяснили, что в прошлом году сестра новой главы АМКУ Светлана стала директором итальянской компании, на которую ранее была оформлена принадлежащая президенту Владимиру Зеленскому вилла побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми. Светлана Пищанская также фигурировала среди крупных спонсоров партии "Слуга народа" и заявляла о личном знакомстве с президентом.

В свою очередь Ольга Пищанская утверждала, что в случае с ее карьерным ростом после избрания Зеленского "о кумовстве речь не идет".

Как сообщалось, Верховная Рада 3 июля уволила с должности главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, который возглавлял ведомство с 2015 года.

А чи маэ антимонопольний комiтет та його голова достаньо повноважень ,щоб боротись с монополiстами:Ахметовим,Фiрташем? Якщо не маэ,тодi навiщо цей комiтет? ДТЕК Ахметова володiэ 2/3 ТЕК,потрiбно законодавство,щоб примусити мати ,наприклад,не бiльше 15% ТЕК.Якщо немаэ вiдповiдного закона,то Ахметов може мати 100%.Це означаэ,що антимонопольне законодавство-це "фiлькiна грамота" або окозамилювання,тобто лохотрон,обман украiнського народа,який робить украiнська кланово-олiгархiчна влада! АМКУ ще один паразит який сидить на шиi украiнського народа!
16.07.2020 15:40 Відповісти
він всі повноваження має, цей АМКУ, і навіть більше
16.07.2020 15:52 Відповісти
ахаха, как же смешно от полного отсутствия кумовства))
16.07.2020 15:51 Відповісти
И что эта девушка купила у зеленского?Говорите- рука руку моет?
16.07.2020 22:50 Відповісти
сестра Ольги Пищанской - https://nv.ua/biz/economics/amku-novoy-i-o-glavy-antimonopolnogo-komiteta-stala-sestra-sosedki-zelenskogo-novosti-ukrainy-50098400.html Светлана Пищанская - управляет делами президента Владимира Зеленского в Италии и является спонсором партии Слуга народа.
В частности, в https://www.youtube.com/watch?v=d7JXpChig5k&feature=emb_logo расследовании телеканала Прямой говорится, что Светлана Пищанская с июля 2019 года является директором итальянской компании Сан Томассо, на которую оформлена вилла Зеленского на курорте Форте-дей-Марми. Кроме того, Светлана Пищанская пожертвовала партии Слуга народа 145 тыс. грн. Сама Светлана Пищанская рассказывала журналистам, что знает Владимира Зеленского с детства и росла с ним в одном дворе.
17.07.2020 00:12 Відповісти
Баба-да, баба-да. І сосна непогана
17.07.2020 00:27 Відповісти
Да-да-да никакого кумовства!Только профффесионалы!!!!
17.07.2020 10:26 Відповісти

