Украинцы чаще всего ищут отдых в Коблево и Лазурном, – Google

Украинцы после карантина чаще всего ищут отдых в Коблево и Лазурном, за границей в Турции и Албании, сообщила пресс-служба "Google Украина" по итогам анализа быстрорастущих запросов за второй квартал 2020 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В Украине количество поисковых запросов о проживании (отели, апартаменты и т.п.), начало снижаться в феврале, упав на 44% в апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время, когда страна начала ослаблять ограничения на поездки, это сказалось и на поиске – согласно поисковым запросам Google, мы видим, что интерес украинцев к путешествиям начал восстанавливаться с конца апреля в среднем на 6% еженедельно", - отмечают в "Google Украина".

В целом, по данным компании, поисковый интерес украинцев в июне к путешествиям вырос на 46% по сравнению с апрелем и практически достиг докарантинного уровня.

"Ограничения на международные поездки и проблемы с рейсами и аэропортами переключили внимание на внутренний рынок, и украинцы ищут места для путешествий в своей стране. Так, в этом году большой популярностью пользуется отдых в Коблево, Лазурном и Затоке", - сообщили в "Google Украина".

В десятку популярных направлений для отдыха в Украине по результатам быстрорастущих запросов в Google во втором квартале 2020 года вошли также: Бердянск, Одесса, Приморск, Урзуф, Белосарайская коса, Киевское море и Кирилловка.

При этом наблюдается тенденция роста поисковых запросов, связанных с агротуризмом, – рост 44% в июне 2020 года по сравнению с июнем прошлого года; экотуризмом – рост 46%; и значительное падение интереса к горящим турам по сравнению с аналогичными периодом прошлого года – минус 83%, а также к экскурсионным турам – минус 56%.

На международном направлении, по данным "Google Украина", поисковые запросы об отдыхе в Турции, Албании и Египте стали самыми популярными в Украине во втором квартале 2020 года.

В Топ-10 также вошли Болгария, Черногория, Грузия, Мальдивы, Бали (Индонезия), Хорватия и Греция.