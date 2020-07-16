Скандальный кандидат на должность вице-премьера задекларировал 7 тысяч дохода за год

Кандидат на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, директор инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина" Олег Уруский указал 7 тыс. 245 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Весь доход Уруского составили гонорары и другие выплаты от ООО "АКСТ", а его супруга за прошлый год задекларировала 151 тыс. 979 грн доходов.

Кандидат на пост вице-премьера также указал в декларации $50 тыс. наличных средств.

Уруский владеет земельным участком (22 266 кв. м) в Киевской области и совместно с женой 50% квартиры (93,3 кв. м) в Киеве, его жена владеет тремя земельними участками (1 500, 2 479 и 2 266 кв. м) и недостроенным домом (505 кв. м) в Киевской области.

Кроме того, Уруский владеет автомобилем Audi A7 2016 года выпуска, а жена – Peugeot 2008 2014 года выпуска.

Среде прочего он владеет 48% ООО "Авиационно-космические системы и технологии", 25% ООО "Эковей технолоджи", 33% ООО "Юнайтед Гудс Энд Фудз ЛТД", 25% ООО "Юнайтед Гудс Энд Фудс", 3% ООО "НДТЦ РОТОР" и 33% компании Proxima Technical Consulting FZ LLC (ОАЭ).

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое ранее было отозвано из-за технических неточностей.

До этого Шмыгаль внес в Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Однако в понедельник, 13 июля, проект постановления был отозван Кабмином.

С начала апреля 2020 года Уруский возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики, в том числе компания сотрудничает с американской Boeing. В январе - августе 2015 года возглавлял Государственное космическое агентство Украины. До этого работал на руководящих должностях в "Укроборонпроме", был заместителем министра промышленной политики, руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, секретариата Кабинета министров.

В январе ООО "Прогресстех-Украина" выиграло тендер на проектирование новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта "Днепропетровск".

По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве.

После вызванных этим фактом публикаций в СМИ, результаты этого тендера были отменены.