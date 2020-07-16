В Ивано-Франковской области 180 тысяч потребителей газа используют онлайн-сервисы

За июль Контакт-центр "Ивано-Франковскгаз Сбыт" обработал более 15 тыс. письменных обращений. Львиная их доля - это состояние лицевого счета. Еще почти 180 тыс. клиентов компании решали свои газовые вопросы через онлайн-сервисы компании.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Контакт-центр ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" является одним из ключевых каналов взаимодействия газоснабжающей компании с потребителями. Он работает с 2015 года ежедневно, 7 дней в неделю, с 8.00 до 20.00 час. Звоня в контакт-центр, потребители компании могут решить все вопросы, касающиеся начисления, состояния лицевого счета и даже заказать справку.

"Задача "Ивано-Франковскгаз Сбыта" не только обеспечить потребителям газоснабжение 24/7, но и создать удобные сервисы для коммуникации. Поэтому мы постоянно совершенствуем и создаем новые сервисы для удобства наших клиентов", - рассказывает начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Леся Хараим.

ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" создал для бытовых потребителей газа пять удобных онлайн-сервисов: личный кабинет на сайте 104.ua, чат-боты Telegram 7104ua, Viber 7104ua, мобильные приложения 104Mobile, 104Mobile Light, которые позволяют бесконтактно:

сверять состояние лицевого счета;

получать электронный счет;

контролировать зачисления оплаты на лицевой счет;

просматривать историю платежей;

осуществлять онлайн-расчеты за потребленный газ.

Каждый день новыми пользователями онлайн-сервисов ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" становятся более 100 прикарпатцев.