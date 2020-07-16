Петрашко анонсировал повышение Украины в рейтинге Doing Business на 10-20 позиций

Па предварительным подсчетам, Украина может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business-2021 Всемирного банка, тогда как в прошлом году Украина заняла 64 позицию среди 190 стран-участниц

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Doing business" Всемирного банка является одним из самых влиятельных рейтингов, который служит дополнительным маркером для инвесторов. В этом году, несмотря на влияние и последствия COVID-19, мы продолжили работать над важными законодательными изменениями, которые делают инвестиционную деятельность более легкой, защищенной и привлекательной. Поэтому Украина имеет все шансы продемонстрировать улучшенные позиций", – сказал министр.

В Минэкономики напомнили, что каждый год в течение программного периода, который длится с мая по май, эксперты Всемирного банка определяют рейтинг стран по 10 индикаторам. Минэкономики провело собственный предварительный анализ по каждому из 10 показателей, чтобы определить возможную позицию Украины в рейтинге 2021 года.

"Минэкономики проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году. В целом по всем 10 компонентам Украина демонстрирует существенный прогресс", – заявил Петрашко.

По словам министра, в тройку самых результативных обновлений принадлежит сфера защиты миноритарных инвесторов от злоупотреблений со стороны владельцев контрольных пакетов акций, что обещает улучшить рейтинг Украины по соответствующим компонентом на 50 позиций, а также существенное упрощение регистрации ООО, за счет чего Украина может подняться на 15 позиций по этому компоненту . Ощутимого прогресса удалось достичь в упрощении процедуры оформления банкротства. По этому показателю Минэкономики рассчитывает на 60 дополнительных ступеней.

Также на позиции в рейтинге положительно должны повлиять изменения в получении разрешений на строительство, в частности, отмена паевого взноса при строительстве промышленных объектов; удешевление подключения к электрическим сетям в среднем на 18,9% по всей стране, ряд изменений в администрировании налогов.

В то же время в министерстве уточнили, что подсчеты экспертов Минэкономики не принимают во внимание рост других стран в рейтинге, а также нынешние плановые обновления критериев оценки ключевых показателей, от которых также зависит динамика продвижения Украины.Как сообщалось, в последнем рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк, Украина заняла 64 место, улучшив свой результат на 7 позиций.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что команда президента приложит максимум усилий, чтобы в ближайшие 3-4 года Украина вошла в первую десятку рейтинга Всемирного банка Doing Business.

Напомним, в программе президента Петра Порошенко "Украина 2020" (составлена в 2014 году) одной из целей было указано достижение 20 места в рейтинге Doing Business.