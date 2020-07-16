Экс-глава набсовета "Магистральных газопроводов Украины" оспорит свое увольнение в суде

Бывший глава наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" Вольтер Больц оспорит свое увольнение в Хозяйственном суде Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе юрфирмы Trustme Law Firm, которая выступает от имени Больца, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Решение об увольнении было неожиданным, принятым без консультаций и обсуждения с бывшим председателем НС и самим советом, а также без предоставления каких-либо письменных объяснений и обоснований", – заявили в юркомпании.

Согласно сообщению, Больц считает свое увольнение одним из примеров политического давления на независимые наблюдательные советы и руководителей государственных структур, что ставит под угрозу результаты реформы по развитию энергетического рынка страны и реформы корпоративного управления в государственных компаниях.

Как сообщалось, Министерство финансов как акционер "МГУ" на собрании 29 мая приняло решение о прекращении полномочий председателя наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" Вальтера Больца в связи с "ненадлежащей организацией работы совета".

Новым главой набсовета компании 12 июня был избран Фабрис Нуайлана, ранее занимавший должность старшего исполнительного вице-президента по газу французской энергетической компании Électricité de France (EDF).

В набсовет МГУ также входят Ян Чадам – бывший глава правления польского оператора ГТС Gaz-System и Карина Лучинкина, ранее работавшая в PwС. Представителями государства в НС МГУ являются Адомас Аудицкас, а также экс-министр финансов Виктор Пинзеник.

Напонмим, Кабинет министров в сентябре 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором газотранспортной системы стало ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). ОГТСУ было передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов.