Большую окружную вокруг Киева могут построить за средства китайского кредита, – Мининфраструктуры

Украина планирует привлечь льготные кредиты Эксимбанка Китая для финансирования строительства Большой кольцевой дороги вокруг Киева и ряда других транспортных объектов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

"Украина ожидает эффективную практическую реализацию ряда действующих договоров с КНР и готовности Китайской стороны подписать Протокол к Соглашению между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством коммерции КНР о сотрудничестве в сфере инфраструктуры и реализации пилотных проектов строительства дороги М-22 на участке обхода Кременчуга с мостовым переходом через р. Днепр, Большой кольцевой дороги вокруг Киева и дороги М-14 Одесса-Николаев-Херсон за счет льготного кредитного финансирования Эксимбанка КНР", – сказано в сообщении.

В министерстве также сообщили, что 15 июля в присутствии Министра инфраструктуры Владислава Криклия и посла КНР в Украине Фаня Сяньжуна госпредприятие "Укрводшлях" подписало Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с китайской компанией China Railway 14th Bureau Group (CRCC14).

Документ предусматривает, что стороны будут сотрудничать в части развития инфраструктуры внутреннего водного сообщения для развития торговли между Украиной и Китайской Народной Республикой и с целью обмена опытом.