Запуск Агентства по управлению госдолгом приостановлен в связи с карантином.

Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца в ходе дискуссии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы приостановили создание на время карантина, поскольку ограничения не дают нам возможности качественно набирать людей, это не лучшее время. Однако мы этот процесс непременно возобновим", - сказал Буца.

Ранее Министерство финансов рассчитывало зарегистрировать агентство до 1 сентября. Указывалось, что долговое агентство будет уполномочено проводить сделки с госдолгом, включая обмен, выпуск и продажу долговых обязательств, использование деривативов и операции РЕПО.