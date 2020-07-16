Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

С 15 по 16 июля крупные розничные сети продолжили повышать цены на бензины и дизельное топливо.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, сеть AMIC повысила цены на 27 копеек за литрл: бензин А-95 подорожал до 24,44 грн, А-92 – 23,42 грн, дизтопливо – до 23,44 грн/л.

В сети "Автопорт" все виды топлива подорожали на 40 копеек: А-95 – до 24,40 грн, А-92 и дизтопливо – до 23,80 грн/л.

На станциях житомирской сети "Фактор" бензины подорожали на 30 копеек, дизтопливо – на 20 копеек за литр. На 50-60 копеек цены на топливо выросли в сети Marshal.

На станциях Motto дизтопливо подорожало в среднем на 15 коп., а бензины – на 12-15 копеек за литр. Сеть Mango повысила ценники на 60-70 коп./л.

Читайте также: Коломойскому не позволили повысить цены на дизтопливо и автогаз, – решение МЭРТ

Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 78 коп./л.

Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и дизтопливо более года назад – в апреле 2019 года.

По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л) – до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95. Дизтопливо с начала месяца подорожало на 6% или на 90 копеек – до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.