Nissan сократит производство автомобилей на 30% из-за резкого падения спроса, – Reuters

Корпорация Nissan Motor Co планирует до конца декабря сократить мировое производство автомобилей на 30% в годовом исчислении, поскольку падение спроса из-за коронавируса затрудняет усилия компании по восстановлению рентабельности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника, передает БизнесЦензор.

По данным собеседников агентства, второй по величине японский автопроизводитель планирует выпустить около 2,6 млн автомобилей в период с апреля по декабрь по сравнению с 3,7 млн за аналогичный период прошлого года.

Мировые автопроизводители столкнулись с трудностями после того, как в начале года их заводы были закрыты, чтобы остановить распространение вспышки коронавируса. Автосалоны также были закрыты во многих странах, что привело к резкому падению продаж автомобилей в период с марта по май, хотя в июне снижение продаж замедлилось.