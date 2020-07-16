В аэропорту "Львов" открыли пункт тестирования на коронавирус для пассажиров, которые желают пройти данную процедуру.

Об этом avianews.com сообщили в аэропорту, передает БизнесЦензор.

Воспользоваться услугой могут только прилетевшие путешественники, поскольку пункт забора биоматериалов находится в зале прилета в зоне с ограниченным доступом.

Непосредственно в терминале у пассажиров берут мазок с рота или носа, после чего он запечатывается и отправляется в лабораторию в городе для проверки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Услугу предоставляет Unilab. Ее стоимость составляет 1 527 грн.

Первыми тестированием воспользовались 23 пассажира, которые прилетели во Львов рейсом Wizz Air из Лондона. Вся процедура с учетом оформления занимает до 15 минут.

Оплатить тестирование можно только банковской картой на сайте лаборатории. Непосредственно в аэропорту в пункте сдачи анализов оплата не принимается. Результат пассажир получает примерно через сутки.

В случае, если путешественник прибыл из страны красной зоны, первоначально он должен зарегистрироваться в приложении "Дій вдома", с помощью которого проходит контроль самоизоляции. Далее лаборатория после получения негативного результата на коронавирус отправляет информацию властям, и контроль самоизоляции в приложении прекращается.

На данный момент аэропорт "Львов" является единственным в Украине, где пассажиры могут по прилету пройти ПЦР-тест на коронавирус.